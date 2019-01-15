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Платежи нелегальному онлайн-казино попали под запрет ФНС

Общество

Эксперты отмечают, что заблокировать популярный ресурс Azino777 очень трудно

Платежи нелегальному онлайн-казино попали под запрет ФНС
Блокировка счетов

Москва, 15 января 2019, 07:46 — REGNUM  Отказывать в переводах, адресованных компании Victory777 N.V., предписано российским платежным системам и банкам. Организатор азартных игр в подпольном сетевом казино первым оказался в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС), пишут 15 января «Ведомости».

В декабре 2018 года ФНС обнародовала перечень лиц, уличенных в организации и проведении азартных игр с нарушением российского законодательства. Список включает одну позицию — зарегистрированную на острове Кюрасао (субъект федерации в составе Нидерландов) компанию Victory777 N.V.

Указанная компания организует игры в онлайн-казино Azino777, которое ранее пытался заблокировать Роскомнадзор. Кому именно принадлежит сетевое казино, неизвестно.

Эксперты отмечают, что заблокировать популярное у пользователей онлайн-казино очень трудно. Такие компании способны бесконечно создавать зеркала и избегать блокировок. Тем не менее, ФНС намерена оставить казино без поступлений средств из России за счет блокировок переводов.

В настоящее время пополнить баланс в онлайн-казино можно с помощью карт Visa и Mastercard или счетов ряда мобильных операторов, а также посредством зарубежных платежных систем, на которые не распространяется действие российских законов.

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