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Конкуренция со смертельным исходом: трёх оренбуржцев будут судить за поджог

Общество

В Гае в суд передано резонансное дело о поджоге магазина, а результате чего погиб один человек

Гай, Оренбургская область, 15 января 2019, 07:39 — REGNUM  В Гае Оренбургской области на скамье подсудимых окажутся три человека: заказчик поджога торгового объекта и исполнители. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебную инстанцию.

Фигурантов обвиняют в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путём поджога, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, летом 2018 года в Гае сгорел магазин. Причиной пожара стал поджог. Основным мотивом совершения преступления, по данным следствия, стала конкуренция.

По версии силовиков, местный предприниматель пообещал двум жителям Гая 25 тысяч рублей за устранение своего конкурента. По указанию заказчика наёмники бросили в магазин потерпевшего подожжённые бутылки с бензином.

Магазин сгорел полностью. Ущерб оценили в 8 млн рублей. Во время пожара погиб мужчина, который в роковой день решил задержаться на работе.

Читайте ранее в этом сюжете: Тесный бизнес? В Оренбуржье сгорел магазин: есть жертва

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Пожары в учреждениях торговли
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