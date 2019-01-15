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Новогодняя ёлка в Кремле простоит до 18 января

Общество

По традиции, из кремлевской ели делают сувениры

Москва, 15 января 2019, 07:15 — REGNUM  Главную новогоднюю ель России, установленную в Кремле, уберут к 18 января. Об этом сообщают «Вести».

До 18 января планируется демонтировать дерево, отметила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова. Кремлевскую елку высотой 27 м срубили в Щелковском районе Московской области в середине декабря.

Новогодний детский праздник прошел в Кремле 26 декабря, на нем побывали 5,5 тыс. детей. По традиции, из кремлевской ели делают сувениры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в праздниках, посвященных наступлению 2019 года, участвовали 12,6 млн человек. Так, более 1 млн детей посетили новогодние ёлки и более 1 млн москвичей и туристов побывали в городских учреждениях культуры.

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