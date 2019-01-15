Количество медицинских бригад в Китае удвоилось за 40 лет реформ открытости

Пекин, , 06:52 — REGNUM Количество медицинских бригад в Китае увеличилось до 4,5 млн с 2,7 млн в 1978 году, сообщили в Китайской ассоциации медицинских докторов Китая, передает 14 января агентство Синьхуа.

По словам президента ассоциации Чжан Яньлина, которые он произнес на ежегодной конференции организации 2019 года, Китай сумел выкарабкаться из ужасающей ситуации сорокалетней давности в области медицинского обслуживания и технологий и теперь вышел на один уровень с развитыми странами.

Он также добавил, что Китай создал систему надлежащей подготовки медицинского персонала после окончания высшего учебного заведения, что значительно улучшило качество предоставляемого обслуживания. Стандартизация программ подготовки позволила выпускникам отрабатывать профессиональные навыки в госпиталях, при которых создана специальная база.

Отметим, что в 2018 году в общей сложности 62 тыс. врачей Китая сдали экзамен на профессиональные навыки, из них 15 тыс. являлись специалистами в области традиционной китайской медицины.

Как сообщалось ранее, Китай продолжит борьбу с бедностью, в том числе совершенствуя систему медицинской помощи, обеспечив все медицинские учреждения уездного, деревенского и поселкового уровня практикующими специалистами.

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