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Провинция Фуцзянь вот уже 40 лет удерживает статус самой лесистой в Китае

Общество

Покрытие лесами территории провинции в 2018 году достигло 66,8%

Фучжоу, Китай, 15 января 2019, 06:35 — REGNUM  Покрытие лесами в провинции Фуцзянь на востоке Китая вот уже 40 лет подряд остается самым большим в стране, сообщил губернатор, передает 14 января агентство Синьхуа.

Покрытие лесами территории провинции в 2018 году достигло 66,8%, отметил губернатор провинции Фуцзянь Тан Дэнцзе во время отчета о проделанной правительством региона работе на ежегодной сессии Собрания народных представителей провинции Фуцзянь.

При этом, отмечается, что регион делает ставку и придает особое значение вот уже на протяжение нескольких десятилетий улучшению качества экологии, в связи с чем этот показатель у провинции остается лидирующим по стране.

Как неоднократно заявлял председатель КНР, Си Цзиньпин, Китай должен стать «экологической цивилизацией», а также призвал разработать «зеленую» модель развития страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин: «Китай должен стать экологической цивилизацией»

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Экологические проблемы крупных городов
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