Провинция Фуцзянь вот уже 40 лет удерживает статус самой лесистой в Китае

Фучжоу, Китай, , 06:35 — REGNUM Покрытие лесами в провинции Фуцзянь на востоке Китая вот уже 40 лет подряд остается самым большим в стране, сообщил губернатор, передает 14 января агентство Синьхуа.

Покрытие лесами территории провинции в 2018 году достигло 66,8%, отметил губернатор провинции Фуцзянь Тан Дэнцзе во время отчета о проделанной правительством региона работе на ежегодной сессии Собрания народных представителей провинции Фуцзянь.

При этом, отмечается, что регион делает ставку и придает особое значение вот уже на протяжение нескольких десятилетий улучшению качества экологии, в связи с чем этот показатель у провинции остается лидирующим по стране.

Как неоднократно заявлял председатель КНР, Си Цзиньпин, Китай должен стать «экологической цивилизацией», а также призвал разработать «зеленую» модель развития страны.

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