В жилфонде Челябинской области начались проверки газового оборудования

Челябинск, , 06:35 — REGNUM В Челябинской области начались проверки внутриквартирного газового оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

О старте проверок главе региона Борису Дубровскому доложил вице-губернатор Сергей Шаль. По словам заместителя, завершить обследование планируется к 1 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд номер семь десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.

Согласно приоритетной версии, трагедия произошла из-за взрыва газа.