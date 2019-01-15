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В жилфонде Челябинской области начались проверки газового оборудования

Общество

Их завершат к марту

Челябинск, 15 января 2019, 06:35 — REGNUM  В Челябинской области начались проверки внутриквартирного газового оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

О старте проверок главе региона Борису Дубровскому доложил вице-губернатор Сергей Шаль. По словам заместителя, завершить обследование планируется к 1 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд номер семь десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.

Согласно приоритетной версии, трагедия произошла из-за взрыва газа.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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