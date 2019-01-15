Прокуратура Кемерова подтвердила опасения общественников по Рудничному бору

Кемерово, , 06:00 — REGNUM Прокуратура города Кемерово внесла на имя председателя городского совета народных депутатов Николая Сенчурова представление об устранении нарушений законодательства из-за необоснованного расширения допустимых видов деятельности на территории природного комплекса «Рудничный бор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в декабре 2018 года с просьбой дать правовую оценку действиям органов местного самоуправления в в ведомство обратились активисты Народного фронта. Они заявили, что власти, для того, чтобы узаконить установку 25-метрового монумента святой Варвары, изменили решение об особо охраняемой территории бора без геологических и технологических изысканий.

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«В конце ноября на слушаниях в горсовете, ещё до принятия депутатами соответствующего решения, мы высказали свою позицию, не согласившись с вносимыми изменениями. Однако нас не услышали. К тому же, как стало известно из ответа прокуратуры, планируемый к принятию проект решения также являлся предметом оценки надзорного органа и был принят депутатами с поправками, лишь частично учитывающими заключение прокурора», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Андрей Егоров.

В итоге из-за несоблюдения органом местного самоуправления требований федерального законодательства и использования в нормативном акте неопределённых правовых предписаний («ценных», «редких», «исчезающих», «прогулочная зона»), прокуратура предписала горсовету устранить нарушения законодательства о местном самоуправлении и об особо охраняемых природных территориях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Кемерове разгорелись споры вокруг установки скульптуры святой великомученицы Варвары на территории природного комплекса «Рудничный бор».

Скульптуру планировалось установить на правом берегу реки Томь. В СМИ сообщалось, что она будет стоять на одной из гор рядом с надписью «Кузбасс», расположенной на краю бора — с 2015 года эта территория входит в список особо охраняемых.

Председатель Кемеровского городского Совета Николай Сенчуровуверял, что на заседании городского совета народных депутатов было принято решение, согласно которому в сосновом бору становится возможной установка малых архитектурных форм и скульптур. В кузбасском штабе ОНФ тогда же сообщили, чтобы узаконить стройку, горсовет без геологических и технологических изысканий изменил решение об особо охраняемой территории бора, разрешив там возведение скульптуры.

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