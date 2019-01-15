В Новокузнецке на расселение аварийного дома дали месяц

Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:52 — REGNUM Всем жильцам дома № 14 на пр. Запсибовцев в Новоильинском районе Новокузнецка, который стал опасен для проживания, должны быть предоставлены равнозначные по площади квартиры. Такое поручение главе Новокузнецка Сергею Кузнецову дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос проблемного дома рассмотрен на аппаратном совещании в обладминистрации в понедельник, 14 января.

В 9-этажном доме расселению подлежат 64 квартиры, на первом этаже размещается продуктовый магазин. Крайний срок переселения жильцов — 1 месяц. Глава региона подчеркнул, что с этим затягивать нельзя, в ближайшее время всем жильцам необходимо предоставить равнозначные помещения.

«Мы не имеем права рисковать безопасностью и жизнью наших граждан», — сказал Цивилёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом на пр. Запсибовцев, № 14 в Новоильинском районе Новокузнецка стоит на плывунных грунтах. В результате подвижек несущие конструкции повредились. В феврале 2018 года управляющая компания провела визуальный осмотр подвала, в ходе которого обнаружено «разрушение связующих несущих конструкций дома». Проведённая в декабре 2018 года экспертиза показала, «обнаруженные в процессе обследования дефекты, относятся к аварийной категории технического состояния, при которой дальнейшая эксплуатация здания невозможна».

На собрании 12 января 2019 года жильцов аварийного дома попросили покинуть квартиры до 20 февраля.

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Ситуацию взял под личный контроль глава города Сергей Кузнецов. Контролировать расселение будет специально созданная рабочая группа. Собственники квартир аварийного дома будут переселены за счёт средств администрации города — после независимой оценки рыночной стоимости квартир, им будет выплачена соответствующая сумма, в которую включат надбавку в размере 20%, компенсирующую затраты на переезд и ремонт нового жилья.

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