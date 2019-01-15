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«Аэрофлот» исключил блогера из программы привилегий за матерную ругань

Общество

Соколовский нарушил правило 7.5 программы лояльности

Москва, 15 января 2019, 04:02 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» исключила блогера Александра Соколовского из программы лояльности «Аэрофлот бонус» за матерные оскорбления в соцсетях, сообщает РБК со ссылкой на представителей авиакомпании.

Представитель сообщил, что Соколовский нарушил правило 7.5 программы лояльности. Он подчеркнул, что блогер мог бы решить вопрос цивилизованным путем и обратиться к авиакомпании по возникшим вопросам, а не выкладывать фотографии сотрудников в соцсети и использовать нецензурную лексику.

Представитель авиакомпании добавил, что «Аэрофлот» продолжит отключать клиентов от программы «Аэрофлот бонус» за оскорбления.

Ситуация, о которой рассказывал блогер, произошла в ноябре 2018 года. Тогда самолет совершил вынужденную посадку в Вене. Пассажиров рейса разместили в аэропорту и предоставили им питание и напитки. Позже авиакомпания приняла решение отправить пассажиров в «Шереметьево», чтобы оттуда доставить их в Ниццу.

Как отмечает представитель «Аэрофлота», этот вариант был наиболее оптимальным по временным затратам. После инцидента Соколовский, как отмечает представитель авиакомпании, организовал бот-атаку на учетные записи «Аэрофлота» в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания «Аэрофлот» лишила платиновой карты и накопленных миль по программе «Аэрофлот бонус» Митю Алешковского после его оскорбительных высказываний в соцсети Twitter.

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