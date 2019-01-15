Адвокат Харви Вайнштейна отказывается защищать своего клиента

Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, не хочет больше защищать своего клиента, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседник телеканала сообщил, что Бенджамин Брафман собирается взять самоотвод и отказаться от защиты Вайнштейна в суде. Пока адвокат еще не подавал соответствующие документы в суд. После подачи документов судья решит, стоит ли одобрять заявление адвоката. Подчеркивается, что между Брафманом и Вайнштейном последнее время были разногласия.

Напомним, первые обвинения в домогательствах против Вайнштейна были выдвинуты осенью 2017 года. После первого обвинения десятки женщин также обвинили продюсера в сексуальных домогательствах, в их числе и голливудские звезды. После обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, в настоящее время идет судебное разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января газета The Wall Street Journal назвала дату начала судебного заседания по делу Харви Вайнштейна. По словам газеты, первое судебное заседание состоится 6 мая в суде Манхэттэна.

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