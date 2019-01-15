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Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным

Общество

Из-за публичных высказываний танцовщика, которые театр считает неприемлемыми

Париж, 15 января 2019, 01:14 — REGNUM  Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.

Сообщается, что решение приняла директор по танцу Орели Дюпон по причине того, что публичные высказывания Полунина не соответствуют ценностям театра.

Вероятно, речь идет о словах Полунина в соцсети Instagram, где артист высказался неодобрительно о людях с избыточным весом, назвав причину полноты «ленью». Позже, танцовщик удалил эту запись со своей страницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Кевин Харт отказался стать ведущим 91-й церемонии вручения «Оскара» из-за скандала, связанного с его старыми публикациями в социальных сетях с критикой представителей ЛГБТ-сообщества. Позднее Харт извинился за свои слова и удалил записи со своей страницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Харт подтвердил отказ от роли ведущего «Оскара-2019»

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