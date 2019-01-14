Иск на 100 млн рублей подан против журналиста Дудя и блогера Ивлеевой

Москва, , 23:56 — REGNUM К журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сегодня, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Мещанском суде Москвы.

Сообщается, что в конце декабря 2018 года Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от некоего Бастаева к журналисту Дудю и блогеру Ивлеевой.

Истец Бастаев требует опровергнуть сведения, распространённые в интервью Дудя от 21 августа, в котором принимала участие блогер Ивлеева. Кроме того, истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 50 млн рублей.

Стоит отметить, что к журналисту Дудю ранее уже подавались иски из-за его интервью. Так, житель Москвы подал иск к Дудю с требованием удалить с его канала на видеохостинге YouTube некоторые интервью, в которых упоминаются наркотики. Однако иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений.