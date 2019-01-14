Вторник, 15 Января 2019 года
00:10:09 МСК

Иск на 100 млн рублей подан против журналиста Дудя и блогера Ивлеевой

Общество

Истец также требует опровержения сведений, распространённых в интервью

Москва, 14 января 2019, 23:56 — REGNUM  К журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сегодня, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Мещанском суде Москвы.

Сообщается, что в конце декабря 2018 года Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от некоего Бастаева к журналисту Дудю и блогеру Ивлеевой.

Истец Бастаев требует опровергнуть сведения, распространённые в интервью Дудя от 21 августа, в котором принимала участие блогер Ивлеева. Кроме того, истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 50 млн рублей.

Стоит отметить, что к журналисту Дудю ранее уже подавались иски из-за его интервью. Так, житель Москвы подал иск к Дудю с требованием удалить с его канала на видеохостинге YouTube некоторые интервью, в которых упоминаются наркотики. Однако иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить