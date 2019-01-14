В Екатеринбурге водитель осуждён за ДТП с пассажирским автобусом

Екатеринбург, , 22:11 — REGNUM В Екатеринбурге виновник произошедшего 4 июня 2018 года ДТП с пассажирским автобусом отправится на два года в колонию-поселение. Приговор ему вынес Октябрьский райсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло на Сибирском тракте ближе к вечеру 4 июня. Автомашину «Дэу Нексия» вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом «ПАЗ» 64-го маршрута. В автобусе находились 30 человек. Из них четверо были госпитализированы, всего за помощью обратились 24 человека.

По информации областной прокуратуры, под уголовную статью попал водитель иномарки Александр К. Следствие и суд выяснили, что он превысил скорость и был пьян. Приговором суда ему отмерено два года колонии-поселения. Также в течение трёх лет ему нельзя будет садиться за руль.

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