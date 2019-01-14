ДНР: из-за действий ВСУ в республике погибли более 150 человек

Донецк, , 23:05 — REGNUM В 2018 году украинские каратели стали причиной гибели 162 человек, в том числе пятерых детей, в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, сообщает 14 января «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, в результате боевых действий со стороны украинских боевиков в ДНР в 2018 году погибли 162 человека, из них пятеро детей, еще 310 человек получили ранения различной степени тяжести. Также с начала 2019 года киевские войска уже ранили четверых граждан: одного военнослужащего ДНР и трех коммунальных рабочих, которых обстреляли ВСУ.

Морозова добавила, что за все время гражданской войны в ДНР погибли 4,279 тыс. человек, из них 81 ребенок.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Украинские войска нарушают все договоренности о перемириях и ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР, раня и убивая мирных жителей.