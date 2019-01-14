«Мусорные заводы важнее расходов на пиар»: Куда девать российские отходы?

Москва, , 21:31 — REGNUM Обсуждаемая в министерстве природных ресурсов и экологии России идея экспорта мусора в европейские страны лишена какого-либо экономического смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Это довольно странная идея — экспортировать мусор. Я понимаю, что у шведов она появилась, потому что у них избыточные мощности по переработке, но надо понимать, что шведы не будут принимать бесконечное количество мусора. Но думать, что можно превратить Швецию в одну большую свалку — нет, так не получится», — заявил Кагарлицкий.

По его мнению, Швеция готова принять отнюдь не любой мусор из России — он должен соответствовать определённым требованиям и критериям, и в любом случае избыточных мощностей по мусоропереработке в этой стране не хватит, чтобы поглотить российские отходы даже в рамках одной Московской области.

Если же вести речь о переработке мусора вообще, то возникает вопрос, почему бы не наладить собственную переработку — ресурсов для этого у России вполне хватает, уверен политолог.

«Почему нельзя поступить так же, как делают это шведы — перерабатывать, превращать мусор в ценное сырьё? Сколько стоят современные первоклассные перерабатывающие заводы по шведской технологии? Порядка 60 млрд рублей. Но на пиар Воробьёва в год тратится 12,5 млрд. Посчитайте, сколько мы тратим на благоустройства и празднества в Москве и Московской области, на пиар наших политиков. Думаю, что мусор всё-таки важнее», — отметил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес», возможно, начнут экспортировать в Швецию и другие страны Европы. Согласно предварительному проекту, мусор предложили собирать в брикеты на заводе в России, чтобы вывозить по железной дороге. В ближайшее время эксперты Росприроднадзора дадут оценку данному проекту.

«Если это будет классный опыт, и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет. Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — отметил Кобылкин.