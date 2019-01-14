Вывоз мусора из РФ: «Экономического чуда из экспорта мусора не будет»

Москва, , 20:45 — REGNUM Россия не сможет получить больших доходов от экспорта мусора в Европу — вместо этого российским властям следовало бы задуматься о его переработке внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Сейчас проблему власти видят так: как хорошо, что мы избавимся от мусора. Точно так же у нас избавляются от леса, от нефти. Избавились, и ещё и деньги за это получили. Но следующий этап — осознать, что вообще-то мы получили копейки, а должны были получить больше. И получим больше, если научимся перерабатывать мусор», — заявил Колташов.

Сама по себе актуальность экспорта мусора свидетельствует о том, насколько он становится важным сырьём на сегодня — за последние десятилетия «чистых» природных ресурсов стало меньше, в то время как объём мусора растёт в огромных масштабах, отметил эксперт.

Российские же власти, как обычно, рассматривают эти возможности лишь с точки зрения сиюминутных выгод.

«Мы накопили много мусора, мы производим его много и можно всё это экспортировать в огромным объёмах. Но, к сожалению, экономического чуда из экспорта мусора не будет. В то же время если переработку мусора поставить на промышленные рельсы, то можно получить огромное количество разных материалов, не говоря уже об энергии», — отметил Колташов.

«Просто сейчас в Архангельске эту проблему решить не могут и вынуждены куда-то этот мусор девать. Но сырьё можно использовать в разных целях. Это сырьё не поднимет Россию с колен и не сможет сделать её вновь великой энергетической державой, какой она была с 2007 по 2008 год. Зато остаётся вопрос о том, что мусор надо перерабатывать у себя дома и извлекать из этого выгоды», — добавил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес», возможно, начнут экспортировать в Швецию и другие страны Европы. Согласно предварительному проекту, мусор предложили собирать в брикеты на заводе в России, чтобы вывозить по железной дороге. В ближайшее время эксперты Росприроднадзора дадут оценку данному проекту.