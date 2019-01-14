Информация о вывозе мусора в Швецию — «фейк» для общественности?

Москва, , 20:57 — REGNUM Заявление российских властей о том, что мусор со строящегося полигона «Шиес» Архангельской области может вывозиться в страны Европы, в частности Швецию, является информационным «вбросом», призванным успокоить волнения общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эколог, руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий.

По его мнению, данная информация полностью противоречит ранним заявлениям, связанным с решением мусорной проблемы в России. В частности, речь идёт о переходе на раздельный сбор мусора и включении услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов в коммунальные услуги, оплачиваемые гражданами.

«Это чистой воды вброс фейковой направленности, призванный дезориентировать общественность, и главная его цель — чтобы общественность смирилась с устройством полигона в Архангельской области. Если власть допускает такое заявление, на что она упирается? Подтверждающих документов нет», — отметил Менжерицкий.

Эколог добавил, что таким способом власть дискредитирует себя в глазах широкой общественности.

«В Европе и США другая стратегия, они свой мусор перерабатывают, и делают это очень хорошо, так как это прибыльная тема для хозяйства. Кроме того, они вывозят мусор в страны третьего мира. Но принимать наш мусор они не станут. Если министерство даёт такую информацию, значит, оно должно предъявить договоры», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты сомневаются, что в настоящий момент у российских властей есть чёткие представления по вопросу вывоза московского мусора в Архангельскую область и его дальнейшей транспортировки в страны Европы.

Читайте подробнее: Московский мусор повезут в Швецию за налоги жителей России?