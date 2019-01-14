Экспорт мусора: «Силами одного Архангельска проблему не решить»

Москва, , 20:19 — REGNUM Экспорт мусора из Архангельской области в Швецию и другие страны Европы в обозримом будущем серьёзно повлиять на экологическую ситуацию в России не сможет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Если скандинавы возьмут — это возможное решение, но вопрос именно в логистике. Из Архангельска понятно как вывозить. Но как вывозить из Саратова? Или с Урала, где у нас огромные территории и несколько раз уже были идеи использовать эти отвалы либо для переработки здесь, либо прямо на экспорт. Действительно, так было и уже предлагалось, но воз и ныне там. Это непростая задача», — заявил Журавлев.

Если в рамках самой Архангельской области это и может стать решением, то считать, что Архангельск автоматически даст зелёный свет всей стране, было бы пока что самонадеянно — подавляющее большинство мусорных полигонов далеки от границ с Европой и, как показывает практика, уже где-нибудь в Вологде транспортные издержки становятся весьма обременительными.

«С Архангельском понятно: загрузил на корабль и да здравствует Швеция с Норвегией. А что делать с территориями, которые не имеют портов? Южные порты и без того очень загружены и в силу своей южной экологии не факт, что захотят с этим связываться. А север — Архангельск, конечно, очень хорошо, но как развиваться в этом направлении, неясно», — отметил Журавлев.

«Может быть, по опыту Архангельска станет понятно, как это грузить и перевозить внутри страны, и, может быть, мы сделаем Архангельск мусорным портом России. Но пока что всё это неоднозначно», — добавил он.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о том, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес», возможно, начнут экспортировать в Швецию и другие страны Европы. В ближайшее время эксперты Росприроднадзора дадут проекту экспертную оценку.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет. Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — отметил Кобылкин.