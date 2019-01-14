Эколог назвала странным проект вывоза мусора из РФ в Швецию

Москва, , 20:36 — REGNUM Крайне странно отправлять мусор (потенциальное вторсырьё!) за рубеж, когда только в Московской области, по официальным данным Министерства экологии региона, 432 перерабатывающих предприятия, которые недозагружены вторсырьём, и такая же ситуация с перерабатывающими предприятиями по всей России. Об этом 14 января корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Татьяна Честина, комментируя слова главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина о проекте вывоза мусора из РФ в Швецию через Архангельск.

«Опыт Швеции, закупающей мусор за рубежом для сжигания на своих мусоросжигательных заводах (МСЗ), является негативным, так как за счёт роста переработки в стране уменьшается количество смешанного мусора для сжигания, — сказала Честина. — Но, поскольку работа МСЗ предполагает регулярное поступление определённых объемов мусора (в противном случае наступят санкции со стороны инвестора), Швеции не хватает своего мусора, и она вынуждена его импортировать. В частности, замминистра финансов Швеции Пер Болунд на Мировом форуме циклической экономики в Хельсинки в июне 2017-го отметил, что правительство его страны, вынужденное импортировать мусор со всей Европы, чтобы обеспечить загрузку построенных в прошлые десятилетия мусоросжигательных заводов, хотело бы отказаться от этой практики».

Эколог также заметила, что решение проблемы отходов, генерируемых Москвой, должно происходить не за счёт ухудшения качества жизни и нарушения экологических прав жителей других регионов.

«Решать проблему надо путём чёткого соблюдения приоритетов госполитики в области обращения с отходами, закрепленных в п. 2 ст. 3 № 89-ФЗ «Об отходах», а именно приоритета максимального использования сырья, предотвращения и сокращения образования отходов и их переработки над другими способами обращениями с отходами (захоронением и сжиганием)», — добавила Честина.

Кроме того, она обратила внимание на то, что 26 января 2017 года вышло коммюнике Европейской комиссии, в котором европейским странам рекомендуется отказываться от мусоросжигания и от его государственной поддержки, развивать сокращение образования отходов, их вторичную переработку и внедрять принципы циклической экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгия Фёдорова, идея о том, что мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» потом будет экспортироваться в Швецию и другие страны Европы, — это успокоительная таблетка для населения.

«С моей точки зрения, это очень глупая и несвоевременная идея, — сказал Федоров корреспонденту ИА REGNUM. — Во-первых, мне кажется, что это такая как бы успокоительная таблетка для населения — будто эти заводы, которые строятся в областях, они не мусоросжигательные и не мусорные полигоны, а некие перевалочные пункты, откуда мусор будет потом переправляться в Европу. Мы знаем, что никакие вагоны ни в какую Швецию идти не будут, потому что, как только будут построены эти заводы, будет дана «экономическая оценка» о невыгодности такой транспортировки и о том, что якобы лучше сжигать всё здесь — в РФ. Это лукавство».

Читайте ранее в этом сюжете: Глупо и несвоевременно – эксперт об идее вывоза мусора из РФ в Швецию