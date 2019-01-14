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В Москве приступили к демонтажу новогодних украшений

Общество

Большинство украшений на улицах столицы уберут до 20 января

Москва, 14 января 2019, 19:59 — REGNUM  На улицах Москвы с 14 января начали демонтировать праздничные конструкции, которыми столица была украшена к Новому году и Рождеству. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, демонтаж большинства праздничных конструкций планируется завершить до 20 января. Это около 300 новогодних елок, декоративные элементы с цифрами 2019 и другие объёмные декоративные конструкции.

При этом, как сообщил заместитель мэра, многие из полюбившихся москвичам и гостям столицы праздничных элементов останутся на улицах до окончания зимы. В их числе — инсталляция «Звёздное небо» на Никольской улице, состоящая из 160 километров гирлянд и полутора миллиона светодиодов.

Также не будут демонтированы многочисленные арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках, а также в парках Москвы.

Всего, как рассказал Бирюков, для украшения столицы к новогодним праздникам было использовано около трёх тысяч различных объёмных декоративных элементов, порядка 1,5 тысячи километров световых гирлянд и 30 миллионов энергоэффективных светодиодов.

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