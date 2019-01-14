Экспорт мусора в Швецию: «Больших надежд на проект возлагать не стоит»

Москва, , 19:52 — REGNUM Идея организовать экспорт мусора из России не принесет регионам больших доходов. Тем не менее в перспективе это могло бы стать решением экологических проблем для Архангельской области, где в настоящее время обсуждается такой проект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Швеция универсальна, потому что они используют и переработку, и утилизацию. По поводу нашего мусора, его качества, насколько это сырьё востребовано, как оно может быть использовано — это вопрос потенциальным потребителям», — заявил Калачев.

Эксперт отметил, что Швецию едва ли заинтересует любой мусор за предпочтительную для России цену — если только не начать отдавать его бесплатно. Тем не менее аналогичные решения в самой России в ближайшей перспективе маловероятны, и потому у экспорта мусора могут быть определённые перспективы.

«Когда-то ситуация в Швеции была такая же, как у нас до середины 70-х годов. Сейчас шведы хранят мусор в специальных ёмкостях или контейнерах и сразу отвозят на станцию утилизации. В этом смысле шведы далеко не весь мусор перерабатывают во что-то полезное. Большая часть его всё-таки сжигается, больше половины всех бытовых отходов, часть для использования в электростанциях, часть материалов используется повторно», — пояснил Калачев.

«Не думаю, что мусор станет нашей новой нефтью. Но то, что Швеция сделала революцию в мусоропереработке — это факт. Она перерабатывает 99% всех отходов и действительно импортирует более 600 тыс. тонн мусора из соседних стран для нужд своей энергетики. Не думаю, что просто пиар министерства или попытки «отмазать» губернатора Архангельской области. В этом есть рациональное зерно и, может быть, из этого что-то и получится», — заключил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес», возможно, начнут экспортировать в Швецию и другие страны Европы. По его словам, ближайшее время эксперты Росприроднадзора дадут оценку данному проекту.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет. Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — отметил Кобылкин.