В Херсонской области число больных гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 20%

Херсон, Украина, , 20:15 — REGNUM За прошлую неделю в Херсонской области количество больных гриппом и ОРВИ выросло на 18,1%, сообщает 14 января пресс-служба «Херсонского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины».

Согласно сообщению, за прошлую, вторую, неделю 2019 года, в Херсонской области по сравнению с первой неделей 2019 года заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 18,1%. Так, в течение прошлой недели в области гриппом и ОРВИ заболели 4,442 тыс. человек. По состоянию на 14 января в области от гриппа были привиты 5,297 тыс. человек.

Напомним, на Украине наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью гриппом, ОРВИ, а также корью. Во многих областях отсутствуют вакцины, но министерство здравоохранения Украины заявляет, что вакцин «достаточно».