В Костромской области действуют 44 народные дружины

Кострома, , 19:47 — REGNUM За девять месяцев 2018 года костромские дружинники предотвратили 1180 административных правонарушений и приняли участие в 633 рейдах, сообщает пресс-служба губернатора области. Всего в регионе зарегистрировано 11 общественных объединений и 44 народные дружины, в которых числятся 316 костромичей.

Совместно с полицейскими дружинники участвовали в профилактических рейдах, проверках лиц, состоящих на различных видах учёта в УВД, и мест концентрации лиц криминогенной направленности. Также костромичи патрулируют улицы, парки, скверы и воинские мемориалы.

«Правоохранительные органы в первую очередь подключаются к преступлениям высокой социальной опасности, где требуются профессиональные знания и умения. Народные дружинники — реальная помощь в профилактике нарушений в общественных местах», — отметил глава региона Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2018 года в Костромской области снизилось количество преступлений: в общественных местах на 4%, на улицах — на 5,4%.

Местные власти отмечали, что к охране порядка привлекают все больше представителей общественности. В регионе созданы 44 добровольные народные дружины с общим количеством дружинников 335 человек и 10 общественных объединений численностью 77 человек.

«За прошлый (2017) год народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции проведено 779 совместных рейдов, более 1300 проверок торговых точек, 308 общежитий, 310 гаражных кооперативов, а также проверены жилые дома на предмет антитеррористической защищенности, воинские мемориалы, пляжи, садовые кооперативы», — подводят итог работы по обеспечению правопорядка в пресс-службе главы региона.