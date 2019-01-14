Министра экологии РФ раскритиковали за непродуманные заявления

Москва, , 20:02 — REGNUM Вместо того, чтобы вывозить мусор из Москвы в Архангельск, а потом в Швецию, следовало бы построить соответствующую инфраструктуру по переработке отходов в самой России, полагает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя проект, о котором рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Было бы замечательно, если бы мы разработали технологию утилизации мусора, и она соответствовала бы международным экологическим безопасным практикам, которые есть и в Западной Европе, и в Северной Европе, — сказал Закондырин. — Пока мы этой структуры не построили, идея поставлять мусор в Швецию просто замечательная, но только я не очень понял — мы в Москве брикетируем мусор, везём его в Архангельскую область, а потом оттуда уже везём в Швецию? Если это так, то представляете, какая это логистика? То есть «разумнее» было бы везти мусор в пустыню Гоби, потом в Центральную Африку, а затем на Луну или на Марс. Это, конечно, забавно. Но если серьёзно, какими в таком случае станут тарифы на утилизацию мусора в Москве?»

Эколог допустил, что в порядке эксперимента озвученный министром план можно было бы попробовать, но в эксплуатации такая производственная схема стоит «весьма недешево».

«Тогда Кобылкин должен рассказать, какими будут «мусорные тарифы» в Москве, — сказал Закондырин. — Мне кажется, что дешевле было бы построить инфраструктуру в самой Москве. Названная же Кобылкиным схема очень своеобразная. Сначала можно было бы открыть карту и посмотреть, где что находится. Это было бы полезно, прежде чем делать такие заявления».

Напомним, как сообщило РБК, по словам министра природных ресурсов и экологии, существует план, согласно которому российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.

Идея, озвученная Кобылкиным, состоит в том, что на названном заводе мусор будут брикетировать и затем вывозить по железной дороге.

«Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — поинтересовался министр, но уточнил, что данный проект пока не попадал на экспертизу в Минприроды.