Московский мусор повезут в Швецию за налоги жителей России?

Москва, , 19:29 — REGNUM У российских властей нет чётких продуманных решений по вопросу вывоза московского мусора в Архангельскую область и его дальнейшей транспортировки в страны Европы, считает председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра природных ресурсов о том, что российский мусор из строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области могут увозить в Швецию и другие страны Европы.

Он отметил, что даже в том случае, если при строительстве и дальнейшем функционировании комплекса по обращению с отходами в «Шиесе» будет минимизирован ущерб окружающей среде, остаётся масса вопросов об экономической целесообразности вывоза московского мусора в Архангельскую область.

«Теперь вот мы слышим уже о Швеции, в которую этот мусор в сортированном виде предлагается вывозить. При этом шведы согласны на что? На покупку этого мусора, или предлагается московский мусор везти туда обходным путём за счёт граждан России? Вопросов становится ещё больше. Такое впечатление, что у властей по поводу московского мусора, и конкретно в этих планах по вывозу его в Архангельскую область нет системных, продуманно и взвешенно выработанных решений. Как будто эти решения принимаются спонтанно», — сказал Хлынов.

Он отметил, что до сих пор принятие решений по управлению потоками московского мусора остаётся весьма непрозрачной системой, и очередные заявления чиновников на эту тему в формате «размышлений вслух» вызывают только дополнительные вопросы и непонимание в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предложил специалистов Росприроднадзора оценить идею вывоза российского мусора из строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области в Швецию и другие страны Европы. Согласно предварительному проекту, мусор предложили собирать в брикеты на заводе в России, чтобы вывозить по железной дороге.

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