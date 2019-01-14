Снят запрет для проезда грузовиков по Военно-Грузинской дороге

Владикавказ, , 18:28 — REGNUM Проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии открыт для всех видов автотранспортных средств. Время открытия — 16:00 14 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС. Снятие запрета на движение по Военно-Грузинской дороге стало возможным благодаря расчистке от снеговых завалов дорожного полотна на территории Грузии.

Тем не менее с учетом того, что пробка на пункте пропуска через границу сохранялась с 8 января, а открытие дороги 13 января продлилось всего пять часов, очередь из большегрузов в районе сохраняется немаленькая. Перед пограничным шлагмаумом за время запрета скопилось около 170 большегрузных автомашин.

Вследствие этого, главное управление МЧС России по Северной Осетии «настоятельно рекомендует участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки».

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады в период с декабря по январь нарушали движение по Военно-Грузинской дороге не один раз. Последний раз машины застряли на границе почти на шесть суток. В период с 8 по 13 января очередь из машин у пункта пропуска «Верхний Ларс» достигла почти 400 автомобилей.

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