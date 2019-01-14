Остановки переполнены: в Екатеринбурге требуют вернуть автобусный маршрут

Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM В Екатеринбурге местные жители требуют вернуть автобусный маршрут №024, который связывал районы Сортировки и Керамики. Они жалуются на переполненные остановки и на то, что в некоторые точки города теперь не на чем ездить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в сообщении, опубликованном в группе «Район Вторчермет — Екатеринбург», в часы пик остановки переполнены. После отмены 024-го маршрута, на котором автобусы «Богдан» (они же Isuzu) ходили примерно каждые 10 минут и практически всегда были полными, резко выросла нагрузка на маршруты 9, 11 и 12. Добавим также, что пользовавшиеся 024-м пассажиры вынуждены пересесть на автобусы 019 и 016. При этом у последнего в автопарке очень много автобусов малой вместимости, по форме примерно как Газели», но чуть побольше и с наличием стоячих мест. Соответственно. справиться с потребностями пассажиров при таком автопарке проблематично. А в переполненном транспорте людей возить опасно для жизни, опасаются граждане.

Сейчас пассажиры борются за возвращение маршрута №024. Идёт сбор подписей, которые затем передадут в администрацию Екатеринбурга. Уже подписались более 500 человек. Всю информацию граждане размещают в специально созданной в соцсетях группе.

К ситуации подключились и известные на Урале политики. Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин называет происходящее ползучим реваншом сторонников транспортной реформы, которую, напомним, власти Екатеринбурга собирались воплотить в жизнь с 1 июля 2017 года, кардинально перекроив всю схему общественного транспорта города. Тогда этим планам не суждено было сбыться, а уплаченные за разработку такой схемы из городского бюджета 6 миллионов рублей фактически оказались выброшены на ветер.

По итогам сбора подписей Дмитрий Ионин собирается направить депутатский запрос главе города Александру Высокинскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, маршрут №024 собирались отменить ещё 1 июля 2017 года. Но час «икс» перенесли. Отмена произошла с 1 января 2019 года. Также с улиц города исчез маршрут 04. Но то, что власти убрали 024-й, вызвало наибольший резонанс. Этот автобус проезжал через весь город (от Сортировки до Вторчермета и Керамики). Автобусы ходили примерно каждые 10 минут и практически всегда были полными.

После новогодних праздников чиновники мэрии Екатеринбурга заявили о том, что отмена маршрутов не привела к дискомфорту для горожан. Сами же горожане назвали это заявление ложью. То, что чиновники слукавили, видно невооружённым глазом, отмечают граждане. На предложенных в качестве альтернативных маршрутах транспорт чаще ходить не стал, при этом увеличилось количество пересадок.

«Теперь в колледж ездить не на чем, и постоянно автобусы полные», — пишет в соцсетях один из жителей Вторчермета. Есть в интернете и множество других комментариев. Люди советуют чиновникам пересесть с личных и служебных автомашин на общественный транспорт и добираться на нём по утрам на работу, а по вечерам — с работы. «Может, тогда отношение чиновников к этой проблеме изменится», — надеются горожане.

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