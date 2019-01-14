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Власти Италии обещают вслед за Баттисти вернуть и иных беглых преступников

Общество

По словам вице-премьера Маттео Сальвини, счет идет на десятки

Рим, 14 января 2019, 18:15 — REGNUM  Вслед за возвращением в Италию Чезаре Баттисти государство вернет и «несколько десятков» других беглых преступников, заявил на пресс-конференции в Риме в понедельник, 14 января, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, Баттисти, член итальянских радикальных организаций, обвиняемый в одном убийстве и причастности еще к трем, совершенных в 1970-е годы, был в понедельник доставлен из Боливии в Рим в результате совместной спецоперации бразильских, боливийских и итальянских правоохранителей.

Баттисти совершил побег в 1981 году, после чего скрывался сначала во Европе, потом в Южной Америке, и стал одним из ведущих теоретиков леворадикальных движений и, кроме того, автором нескольких известных детективных романов.

По данным итальянских СМИ, в настоящее время за границей скрываются еще несколько десятков граждан Италии, осужденных на Родине за преступления, совершенные в «свинцовые семидесятые» во время уличной войны «красных» и «черных» радикалов между собой и против государства.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на той же пресс-конференции заявил, что возвращение Баттисти было необходимо не только как «пример абстрактной справедливости», но и ради близких жертв преступника. Ранее представители правительства заявили, что намерены добиваться для Баттисти пожизненного заключения.

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