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Электробусы свяжут восточные районы Москвы со станциями метро

Общество

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, в нём находится 30 мест для сидения

Москва, 14 января 2019, 18:49 — REGNUM  В Москве электробусы вышли на маршрут № 83, который связывает восточные районы города со станциями нескольких линий метрополитена и Московского центрального кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Каждый день в городе работают более 40 автобусов на электрической тяге. С начала работы они перевезли свыше 930 тысяч пассажиров», — добавил вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут №83 проходит от Уссурийской улицы по Хабаровской улице, Щёлковскому шоссе и по Большой Черкизовской улице до станции метро «Преображенская площадь».

Напомним, электробусы работают в столице с сентября 2018. Первый автобус на электрической тяге вышел на маршрут №73, следующий от станции метро ВДНХ до шестого микрорайона Бибирева. В декабре электробусы вышли на маршруты №80 от шестого микрорайона Бибирева до Осташковской улицы и №76 от Холмогорской улицы до метро ВДНХ. Маршрут №83 стал пятым по счёту.

Электробусы в Москву поставляют российские производители КАМАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года должен поставить по 100 электробусов и 31 зарядной станции.

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Электромобили
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