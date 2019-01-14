В Риме арестованы чиновники, бравшие взятки со скидками постоянным клиентам

Рим, , 17:54 — REGNUM Правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию четверых римских муниципальных чиновников, передает информагентство ANSA в понедельник, 14 января.

Всем арестованным вменяется в вину вымогательство и получение взяток. Они работали в департаментах, отвечавших за выдачу разрешительных документов в сфере строительства.

Предполагаемые взяточники «ускоряли» процедуры в зависимости от размера полученного «вознаграждения», а также ввели систему скидок для постоянных клиентов, отмечает издание.