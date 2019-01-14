Понедельник, 14 Января 2019 года
17:52:10 МСК

В Чувашии готовят 116 купелей

Общество

Ожидается, что в проруби окунутся до 25 тыс. человек

2
В Чувашии готовят 116 купелей
Иллюстрация: Cap.ru
Освящение купели

Чебоксары, 14 января 2019, 17:51 — REGNUM  В Чувашии в период празднования Крещения Господня планируется организовать 116 мест для купания. В крещенских мероприятиях ожидается участие 20−25 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.

В местах для купания будут дежурить сотрудники МВД, МЧС, медицинские работники. В целях обеспечения безопасности задействуют 511 человек и 149 единиц техники.

Всего в республике, по официальным данным, будет организовано 116 мест для купания. В том числе в Чебоксарах готовятся семь иорданей: четыре — на Волге у Свято-Троицкого мужского монастыря, одна — в Заволжье (в районе Сосновского причала), при церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских, а также в районе коттеджного посёлка Дубки. На Волге глубина воды в купелях не будет превышать 1 метра 30 см.

2
Схема
Иллюстрация: Cap.ru
Схема

«На территории массовых крещенских купаний будут дополнительно установлены три прожектора. Через громкую связь будет доводиться информация о правилах безопасности при крещенских купаниях. В бытовке для техперсонала будет оборудован пункт обогрева посетителей, а также функционирование палатки обогрева у купелей. Будут работать торговые ряды с выпечкой и горячим чаем», — говорят в администрации Чебоксар.

Напомним, в 2018 году в мероприятиях в честь Крещения Господня в Чувашии приняли участие около 23 тыс. человек, в том числе свыше 11 500 окунулись в проруби.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крещение Господне (Богоявление)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить