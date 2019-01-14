Пятая часть игроков Fate/Grand Order потратила на неё за год $1,8 тысяч

Токио, , 17:46 — REGNUM Компания AppBank Inc опубликовала результаты своего ежегодного опроса игроков Fate/Grand Order. Он показал, что около 20% пользователей в 2018 году потратили на микротранзации в игре более 200 тыс. иен (около $1,83 тыс.). Об этом сообщил портал Anime News Network.

В исследовании приняли участие около 982 респондентов. Стоит отметить, что следующей по величине была группа людей, которые вообще не тратили деньги на покупку игровых ценностей (13,3%). Также выяснилось, что наибольшая сумма, потраченная одним респондентом, составляет 10 млн иен (около $91,8 тыс.).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2019 году на платформе Nintendo Switch выйдет выйдет англоязычная версия популярной визуальной новеллы Clannad. В игре будут присутствовать японские и английские тексты, её созданием занимается компания Prototype.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярная визуальная новелла Clannad выйдет в 2019 году на Nintendo Switch