Новый Дворец бракосочетаний откроют в Великом Новгороде в сентябре

Великий Новгород, , 17:43 — REGNUM Новый Дворец бракосочетаний в здании на улице Тихвинской в Великом Новгороде должен заработать в полную силу в сентябре 2019 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такую задачу поставил сегодня, 14 января, на расширенном аппаратном совещании мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По его словам, ремонт здания и благоустройство территории должны быть завершены к сентябрю. Открытие Дворца бракосочетаний градоначальник обозначил в числе «грандиозных задач», которые стоят перед руководством города на 2019 год.

Напомним, ранее планировалось, что в исторический особняк на улице Тихвинской городской ЗАГС переедет в 2017 году, к 100-летию органов ЗАГС. Однако торжественного открытия городского Дворца бракосочетаний тогда так и не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание на улице Тихвинской, дом 11/16 — 1912 года постройки. Это — объект культурного наследия регионального значения. До революции 1917 года здесь размещалось офицерское собрание 22-й артиллерийской бригады. В последние годы там находилась клиентская служба регионального управления Пенсионного фонда России, которая переехала в здание на улице Великой.

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