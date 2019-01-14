На Ставрополье проверят газовое оборудование после взрыва в Шахтах

Ставрополь, , 17:35 — REGNUM Комплексные внеочередные проверки газового оборудования многоквартирных домов будут проведены в Ставропольском крае. Соответствующее поручение дал 14 января на еженедельном совещании губернатор края Владимир Владимиров.

«Трагедия в Магнитогорске, взрыв бытового газа в городе Шахты Ростовской области касаются каждого из нас. Необходимо принять все необходимые меры для профилактики подобных ситуаций. Особое внимание — домам, где проводились перепланировки и установка индивидуального отопления», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября прогремел взрыв в жилом многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Уже объявлено о том, что взорвался газ. В результате погибла женщина, судьба еще четырех человек неизвестна. По некоторым данным, тела еще троих погибших найдены под завалами. Но пока официального подтверждения информации нет. 31 декабря взрыв в жилом доме в Магнитогорске унес жизни 39 человек.