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Полиция усилила патрулирование киевского медицинского университета

Общество

Ранее его попытались захватить неизвестные

Киев, 14 января 2019, 17:54 — REGNUM  Украинская полиция усилила 14 января патрулирование киевского Национального медицинского университета им. Богомольца, сообщает пресс-служба киевской полиции на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, полиция берет объяснения у всех участников конфликта, связанного с попыткой захвата университета. В целом возле здания, как отмечают в полиции, ситуация спокойная.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что 14 января бывший ректор медуниверситета Екатерина Амосова совместно с неизвестными попыталась захватить учебное заведение. Полиция предотвратила попытку захвата.

Отметим, что Амосова ранее была в третий раз уволена минздравом Украины, несмотря на то, что предыдущие два раза суд обязывал ведомство восстановить Амосову. Студенты и преподаватели выступили в защиту ректора.

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