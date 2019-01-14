Курский бизнес получил льготы за заботу об архитектуре

Курск, , 17:03 — REGNUM В Курской области предприниматели, арендующие памятники архитектуры, получили привилегии. Об этом 14 января сообщила ГТРК «Курск».

По данным телеканала, если арендатор занимается сохранением памятника архитектуры и поддерживает его вид, размер платы для него будут рассчитывать уже с учётом этих расходов.

Разработало эти меры поддержки региональное управлением по охране объектов культурного наследия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года врио губернатора Роман Старовойт распорядился собрать рабочую группу по восстановлению историко-культурного облика центра города. Комиссия взялась за разработку единого плана для исторической части Курска между улицами Дзержинского, Сонина и Ендовищенской.