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Курский бизнес получил льготы за заботу об архитектуре

Общество

Поддержка архитектурных памятников перестанет быть убыточным делом

Курск, 14 января 2019, 17:03 — REGNUM  В Курской области предприниматели, арендующие памятники архитектуры, получили привилегии. Об этом 14 января сообщила ГТРК «Курск».

По данным телеканала, если арендатор занимается сохранением памятника архитектуры и поддерживает его вид, размер платы для него будут рассчитывать уже с учётом этих расходов.

Разработало эти меры поддержки региональное управлением по охране объектов культурного наследия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года врио губернатора Роман Старовойт распорядился собрать рабочую группу по восстановлению историко-культурного облика центра города. Комиссия взялась за разработку единого плана для исторической части Курска между улицами Дзержинского, Сонина и Ендовищенской.

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Судьба архитектурного наследия
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