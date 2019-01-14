Водители правительства РФ пожаловались в Кремль на московские парковки

Москва, , 16:58 — REGNUM Руководитель профсоюза работников ФГБУ «Автобаза № 2» «Правозащита» Вадим Тарношинский написал обращение начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову о платных парковках в Москве, передаёт 14 января РБК. Предприятие перевозит депутатов Государственной думы и членов правительства РФ.

В обращении говорится о жалобах, которые поступают от водителей после повышения стоимости парковки до 380 рублей в час. Они сетуют, что нередко перемещение и ожидание лиц, которых они перевозят, происходит в зоне платных парковок. И штрафы за неоплату парковки водителям нужно погашать самостоятельно.

Отмечается, что бывают случаи, когда пассажиры вникают в ситуацию и берут оплату парковок на себя, но такие случаи редки. В основном водители вынуждены наматывать круги или закрывать госномера от видеокамер. У них нет льгот для парковки в городских зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Московской городской думы нашли выход из подобной ситуации — все расходы на стоянку и оплату штрафов погасят за счет городского бюджета. В документах на госзакупку автотранспортного обслуживания, говорится и о сопутствующих расходах, в том числе оплате парковки на городских стоянках и штрафах за нарушение ПДД.

Напомним, новые условия парковки в Москве действуют с 15 декабря 2018 года. По ним стоимость одного часа уличной стоянки достигает в центре города 380 рублей. Также вдвое были увеличены штрафы за неоплату парковки.

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