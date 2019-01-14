Медведев поручил пересмотреть законодательство в сфере газоснабжения домов

Москва, , 16:29 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко совместно с Минстроем, МЧС и другими надзорными ведомствами проанализировать действующее законодательство в сфере безопасности газоснабжения домов. Об этом сообщает 14 января пресс-служба правительства России.

В ходе совещания главы правительства с вице-премьерами обсуждалась ситуация после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области.

«С учётом того, что это второе подобное тяжёлое происшествие за последнее время, надо проанализировать общую ситуацию и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора», — сказал Дмитрий Медведев.

По словам премьера, необходимо «посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги», а также на обязанности соответствующих управляющих компаний, сфера ответственности которых сегодня распространяется только на поставки газа до жилого дома.

«Надо оценить, каким образом здесь более грамотно перераспределить обязанности. Надо провести разбор полётов — не только в следственной части (такого рода поручение уже дано, и уголовное дело возбуждено), но и в части соответствия современным подходам действующих нормативных актов в сфере газоснабжения и использования газа», — сказал глава правительства.

Напомним, 14 января в городе Шахты в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме произошло частичное обрушение двух этажей. Погиб один человек, ещё два человека пострадали. Из-под завалов было извлечено семь человек, судьба ещё четверых остаётся неизвестна.

31 декабря в результате взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек. Взрыв привёл к обрушению одного из подъездов дома.

Читайте также: ЧП в Шахтах: квартиры пора оснастить бытовыми газоанализаторами?