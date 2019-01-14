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Бабушка сестер Хачатурян намерена выселить внучку из квартиры

Общество

Досудебная подготовка к рассмотрению иска назначена на 21 января

Москва, 14 января 2019, 15:54 — REGNUM  Мать убитого в Москве Михаила Хачатуряна намерена по суду выселить из квартиры старшую дочь — одну из подозреваемых в жестоком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе Бутырского суда Москвы.

В судебной инстанции уведомили, что в исковом заявлении бабушка просит прекратить право пользования старшей внучкой чужим имуществом (квартирой). Досудебная подготовка к рассмотрению иска назначена на 21 января, уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, обжаловали решение об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

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Напомним, 28 июля в одной из квартир дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали девушек 17, 18 и 19 лет — дочерей погибшего.

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