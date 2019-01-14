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В Казахстане открыли сall-центр по переименованию Зыряновска в Алтай

Общество

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании 3 января

Усть-Каменогорск, Казахстан, 14 января 2019, 16:20 — REGNUM  В акимате (администрации) района Алтай Восточно-Казахстанской области запустили call-центр по вопросам переименования города Зыряновска и Зыряновского района, сообщает 14 января издание YK-news.kz.

Call-центр будет работать с 14 января по 1 февраля с 9:00 по 18:30. Все жители переименованных города и района смогут задать вопросы, связанные с переименованием.

Напомним, 3 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании города Зыряновск и Зыряновского района в Восточно-Казахстанской области в город и район Алтай.

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Политическая жизнь Казахстана
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