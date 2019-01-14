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В Татарии больницу обязали уплатить 530 тыс. за смерть новорожденной

Общество

Родители требовали с горбольницы возмещения вреда в размере 2,5 млн рублей, однако суд постановил выплатить матери компенсацию в размере 330 тыс., а отцу — 200 тысяч рублей

В Татарии больницу обязали уплатить 530 тыс. за смерть новорожденной
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Ребенок

Альметьевск, Татария, 14 января 2019, 15:40 — REGNUM  Суд города Альметьевска (Татария) вынес решение о выплате компенсации родителям за гибель новорожденной дочери в перинатальном центре Альметьевской детской горбольницы. Об этом сообщил газете «Вечерняя Казань» представляющий интересы родителей юрист Андрей Сучков.

Отмечается, что ребенок скончался от двусторонней пневмонии еще в 2013 году, к трагическому исходу привели многочисленные нарушения в процессе оказания медицинской помощи новорожденной.

Сообщается, что в исковом заявлении родители требовали с горбольницы возмещения вреда в размере 2,5 млн рублей, однако суд постановил выплатить матери компенсацию в размере 330 тыс., а отцу — 200 тысяч рублей. Истцы намерены обжаловать это решение суда, подчеркнул Сучков.

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