Украинский томос даровали раскольникам — представитель Константинополя

Стамбул, Турция, , 15:55 — REGNUM Томос Константинопольского патриархата был предоставлен украинским раскольничьим группам, заявил авторитетный богослов, почетный председатель Международного института афонского наследия, епископ Константинопольской церкви Каллист Уэр, сообщил 14 января «Союз православных журналистов».

По его словам, Константинопольский патриархат «даровал томос об автокефалии схизматическим группам — так называемому Киевскому патриархату под руководством Филарета Денисенко и так называемой Автокефальной церкви под руководством «митрополита» Макария».

Ранее священнослужитель заявил, что Украина всё так же является канонической территорией Русской православной церкви, а также что томос об автокефалии является ошибкой патриарха Варфоломея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время выступления в Виннице президент Украины Пётр Порошенко заявил, что раскольничья церковь Украины является канонической, поскольку её дали томос об автокефалии, и предложил РПЦ доказать свою каноничность, показав свой томос.

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С 10 января 2019 года Порошенко ездит по городам Украины, демонстрируя в раскольничьих «храмах» сомнительный документ, полученный в Стамбуле.

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Ни одна поместная православная церковь до сих пор не признала украинских раскольников.

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