В Казахстане стартовал конкурс «Леди «Полиция»

Астана, , 15:31 — REGNUM В Казахстане стартовал фотоконкурс «Леди «Полиция.kz-2018», в котором принимают участие 11 девушек, сообщает 14 января Tengrinews. kz со ссылкой на страницу медиацентра ОВД республики в социальных сетях.

В фотоконкурсе принимают участие сержанты полиции Гульжан Нуржанова и Балжан Есеева, лейтенанты Галия Ибраева и Фариза Жолдыбайкызы, старшие лейтенанты Аида Нурланова, Меруерт Хасенова и Набира Кулбаева, капитаны Баян Кащиева и Гульжан Ташманова, майор Сандугаш Кудабаева и магистрант академии МВД Арай Жангасимова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что для работы в полиции необходимо привлекать выпускников вузов, которые будут работать в фронт-офисах полиции. Глава государства считает, что данная мера позволит сформировать положительный образ полиции.

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