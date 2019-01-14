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В Эстонии опасаются «мусорных штрафов»

Общество

Если за 2019 год Эстония не начнет перерабатывать правильно мусор, то заплатит Брюсселю 100 млн евро

Таллин, 14 января 2019, 15:29 — REGNUM  

Согласно требованию Европейской комиссии, половина бытового мусора во всех странах Евросоюза к 2020 году должна идти на переработку. В Эстонии же на данный момент только 32% отходов данного вида перерабатывается, сообщает национальный эстонский вещатель rus.err.eeсо ссылкой на газету Eesti Päevaleht.

Таким образом, если через год в прибалтийской республике не изменится существующая система сбора мусора, то ей может грозить штраф на сумму 100 млн евро. В Рийгигоку, парламенте Эстонии, уже больше года обсуждается Закон об отходах, однако существенного результата пока достигнуть не удалось.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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