В Аргентине зафиксирована вспышка смертельного хантавируса

Эпуйен, Аргентина, , 15:30 — REGNUM В аргентинской провинции Чубут выявлена вспышка смертельного хантавируса. Не исключено, что вирус мог мутировать, передает телеканал TeleSur.

13 января скончалась десятая жертва вспышки вируса — 29-летняя чилийка, посетившая аргентинский город Эпуйен. Групповое заражение вирусом произошло 24 ноября на праздновании дня рождения одного из жителей Эпуйена, куда пришел мужчина, заразившийся при чистке сарая от контакта с мышью. Всего за полтора месяца были зарегистрированы 28 заболевших, сообщили органы здравоохранения.

Вирус передается людям от грызунов, а затем от человека к человеку. В Эпуйене объявлен карантин, запрещено проводить собрания и ночные бдения у гробов скончавшихся. Судебным постановлением изолированы 85 человек, контактировавших с заболевшими.

Медики не исключают, что хантавирус мог мутировать и увеличить свою опасность для человека, поэтому в лабораториях проводится секвенирование генома вируса.

По всей Аргентине с 2013 по 2018 год от хантавируса скончались 111 человек. В провинции Чубут в прошлом году было зарегистрировано 9 случаев заболевания.