В Саранске проверяют видео сожжения флага России

Саранск, , 15:24 — REGNUM Проверкой по факту публикации в соцсетях ролика с сожжением российского флага занялись правоохранительные органы Саранска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Мордовия.

Сообщается, что двоих девушек, запечатленных на кадрах видеозаписи, доставили в отделение полиции для дачи показаний.

«Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Необходимо выяснить происхождение записи и сам факт уничтожения флага», — цитирует слова представителя МВД портал mordovmedia.ru.

Напомним, ранее стало известно, что 13 января одна из жительниц Саранска разместила в Instagram видео, на котором они с подругой сжигают российский флаг. После того, как в интернете поднялась буря негодования, произошедшим заинтересовались в полиции.