Издательства начали ставить пометки при упоминании запрещенных организаций

Москва, , 15:49 — REGNUM Российские издательства начали ставить в книгах пометки при упоминании запрещенных в России организаций несмотря на то, что по закону такое требование распространяется только на СМИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей издательств «Альпина» и «Азбука-Аттикус», а также сервиса Ridero.

Закон «О СМИ» требует «при распространении информации об экстремистских организациях» указывать, что они признаны экстремистскими. При этом статья закона сформулирована так, что требование может распространяться не только на СМИ, но и на любое упоминание организаций в интернете, отмечает руководитель юридической службы Ridero Анна Бессмертная.

«Игнорирование такого требования влечет ответственность для автора публикации, но также и для всех лиц, распространяющих такую информацию», — заключила она.

PR-менеджер издательской группы «Альпина» Инна Васильева также сообщила, что в их компании делают пометки, если упоминается организация, входящая в официальный перечень экстремистских.

Подобная практика наблюдается и в издательской группе «Азбука-Аттикус». Её представитель Ольга Бушуева отметила, что «закон не предписывает» указывать в книгах о подобных запретах. Однако компания «по доброй воле» информирует читателя о юридическом статусе этих организаций на территории России.

Между тем в Роскомнадзоре заявили, что не занимаются проверкой содержания книг, так они не являются СМИ. Член президентского совета по правам человека Павел Чиков отметил, что сами издания могут признать экстремистскими материалами, поэтому издательства «решили перестраховаться».

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