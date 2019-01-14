Мэрия Рима больше не претендует на монеты из фонтана Треви

Рим, , 15:14 — REGNUM Римская мэрия отменила собственный проект по перенаправлению средств, извлекаемых из фонтана Треви, в который туристы по традиции бросают монеты, загадывая желания, передает Il Giornale в понедельник, 14 января.

В последние годы значительная часть этих средств поступала на счета католической благотворительной организации Caritas. В пятницу, 11 января, в мэрии сообщили, что намерены оставлять эти деньги себе и реализовывать с их помощью некоторые социальные программы.

Однако после того, как эта инициатива была подвергнута резкой критике, мэр города Вирджиния Раджи отменила уже неформально принятое решение.

В среднем в год из фонтана Треви извлекают монет на общую сумму в 1,5 млн евро.