В Калужской области в 2018 году от травм на производстве погибли 8 человек

Калуга, , 15:11 — REGNUM Семь групповых несчастных случаев на производстве, 28 несчастных случаев с тяжелым исходом и восемь несчастных случаев, в результате которых погибли люди, спроизошло в 2018 году в Калужской области. Об этом 14 января на координационном совещании власти руководителей органов государственной власти региона заявил глава Государственной инспекции труда в области Дмитрий Полонский. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам главы ведомства, почти 50% всех несчастных случаев — это падение с высоты (48,2%). Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями произошло на обрабатывающих производствах — 64,5%.

«Также в минувшем году в области произошло 16 несчастных смертельных случаев, не связанных с производством, когда человек умирает в рабочее время, вследствие общего заболевания (инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца и другие болезни). Госинспекция труда в 2018 году два аналогичных несчастных случая, произошедших вследствие общего заболевания, признало связанными с производством. В частности, в ходе проведения расследования несчастного случая было установлено, что работник работал при вредных условиях труда и имел право на сокращенную продолжительность рабочего времени, но трудился полный рабочий день», — сказал Полонский.

Руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области сообщил, что в 2018 году на производствах региона было выявлено более двух тысяч нарушений в сфере охраны труда при эксплуатации оборудования. В частности, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда наблюдались на тех предприятиях, где практически не использовался опыт квалифицированных работников и специалистов. Также были отмечены случаи выхода на работу сотрудников в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области 53 человека получили производственные травмы. В регионе произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями и семь — со смертельным исходом.