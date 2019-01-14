В Астане зафиксировали снижение заболеваемости корью

Астана, , 15:19 — REGNUM По состоянию на 14 января в детской инфекционной больнице Астаны от кори лечится 91 ребенок, заявил руководитель департамента охраны общественного здоровья города Садвакас Байгабулов, сообщает 14 января издание Tengrinews.kz.

Глава департамента отметил, что в Астане наблюдается снижение заболеваемости корью. В частности, в ноябре-декабре 2018 года на лечении находились 140−145 детей.

Байгабулов добавил, что с 1 ноября 2018 года при первых регистрациях случаев кори до сегодняшнего дня из больницы выписаны 693 ребенка. В настоящее время с данным заболеванием госпитализирован 31 взрослый.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 декабря в Астане удалось подтвердить 201 случай заболевания корью. В этот день в детской инфекционной больнице находились 116 детей с диагнозом «корь».

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