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В Астане зафиксировали снижение заболеваемости корью

Общество

Окончание сезона заболеваемости корью ожидается в марте 2019 года

Астана, 14 января 2019, 15:19 — REGNUM  По состоянию на 14 января в детской инфекционной больнице Астаны от кори лечится 91 ребенок, заявил руководитель департамента охраны общественного здоровья города Садвакас Байгабулов, сообщает 14 января издание Tengrinews.kz.

Глава департамента отметил, что в Астане наблюдается снижение заболеваемости корью. В частности, в ноябре-декабре 2018 года на лечении находились 140−145 детей.

Байгабулов добавил, что с 1 ноября 2018 года при первых регистрациях случаев кори до сегодняшнего дня из больницы выписаны 693 ребенка. В настоящее время с данным заболеванием госпитализирован 31 взрослый.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 декабря в Астане удалось подтвердить 201 случай заболевания корью. В этот день в детской инфекционной больнице находились 116 детей с диагнозом «корь».

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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